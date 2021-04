iloverun Athletic Terni: Manuela Piccini campionessa regionale dei 10.000 metri su pista

Titolo regionale e primato personale nei 10.000 metri su pista per Manuela Piccini dell’#iloverun Athletic Terni a Tolentino dove è andata in scena la prova Marche, Umbria e Abruzzo. L’atleta romana, da questa stagione in forza all’#iloverun Athletic Terni, ha chiuso sesta assoluta in 38:42.32 la gara vinta da Simona Santini (Amat. Osimo, 36:34.33)

migliorando sensibilmente il personale in pista.

“Un titolo inaspettato dopo tanti mesi senza gare – commenta la Piccini che da gennaio è tesserata con l’#iloverun Athletic Terni – ho ricominciato a fare lavoro specifico solo alla fine di febbraio, sinceramente non pensavo di riuscire a gestire così 25 giri di pista con avversarie che non conoscevo benissimo. Il pensiero di non farcela ogni tanto mi ha sfiorato, ho tenuto duro cercando di non pensarci e la gara è andata bene. Ho tenuto un ritmo regolare per tutto il tempo e sono felice di non avere avuto cali. Era la mia prima gara con l’#iloverun Athletic Terni e la prima nella categoria 45, con il senno di poi potrei dire che avrei anche potuto fare meglio ma gestire l’emozione dopo tanti mesi non è stato semplice”.

La gara maschile assoluta è stata vinta da Stefano Massimi (Cus Camerino, 29:34.70) mentre il titolo regionale è andato a Fabio Conti (Winner Foligno) che ha centrato il personal best e minimo per i campionati italiani di Molfetta. Sesto posto assoluto e terzo tra gli umbri Giulio Angeloni dell’#iloverun Athletic Terni, vincitore della quinta serie (la seconda delle migliori) in 32:01.39. Quarto umbro al traguardo Gianfilippo Grillo con personale su pista in 32:09.64 anche se lontano dal crono ottenuto su strada lo scorso anno.

Nei 20′ femminili terzo posto per Ludovica Saccodossi che ha chiuso in 4705 metri la gara vinta Laura Ribigini (Arcs Cus Perugia) con 5328 metri precedendo la gemella Elena (5127 metri).