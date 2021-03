iloverun Athletic Terni: i lanciatori a Roma per la Coppa Italia

Il settore lanci apre la stagione outdoor di Atletica paralimpica. Sabato 6 e domenica 7 marzo andranno di scena le prove territoriali della Coppa Italia 2021, secondo appuntamento dell’anno dopo i Campionati Italiani Paralimpici di Lanci Invernali di gennaio.

Le pedane del Centro di Preparazione Paralimpica di Roma saranno a disposizione di 20 lanciatori tra cui gli atleti del team #iloverun Athletic Terni: Gabriele Fella, Simone Giovarruscio, Antonio Acciarino, Mersed Becirovic. In pedana anche il campione europeo del peso F33 Giuseppe Campoccio al debutto stagionale. Sabato 13 marzo a Campi di Bisenzio sono invece in programma i campionati italiani di cross della categoria Cadetti. E tra i convocati c’è anche Nicolò Porcari (classe 2006) dell’#iloverun Athletic Terni.

Il fiduciario tecnico regionale Luigi Esposito, su indicazione del responsabile del settore mezzofondo Francesco Fracassini, ha diramato la lista dei selezionati nella rappresentativa umbra, cinque nella gra maschile di 3 km e cinque nella gara femminile di 2 km. Decisivo per la selezione, vista l’assenza di gare in questa stagione in Umbria, l’allenamento-test effettuato sabato 27 febbraio a Foligno dove Porcari ha fatto segnare il quarto tempo.

Una rappresentativa che presenta molti atleti al primo anno in categoria e che quindi potranno fare esperienza in terra toscana in vista della prossima stagione che, si spera, sarà più ricca di competizioni. Sono solo tre, due cadetti tra cui proprio Nicolò Porcari e una cadetta, gli atleti al secondo anno di categoria.