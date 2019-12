“Il Virus che ti salva la vita” Un giorno a teatro con Ast per la sicurezza sul lavoro

TERNI – Promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e trasformarla in un “virus” che contagi ciascun lavoratore e cittadino. È questo uno degli obbiettivi per Acciai Speciali Terni che l’azienda vuole condividere con i propri dipendenti ma anche con la città intera. Lo farà martedì 10 dicembre al Teatro Secci, attraverso una giornata dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui sarà messo in scena lo spettacolo teatrale “Il Virus che ti salva la vita”. Tratta dall’omonimo libro di Sabatino De Sanctis e Davide Scotti, la rappresentazione è curata dalla compagnia Rossolevante, in collaborazione con la Fondazione LiHS. Spettacolo teatrale e libro sono uniti da una sfida comune: battere la piaga degli incidenti sul lavoro. Per farlo, con l’aiuto di esperti e psicologi, presentano un approccio diverso, che trasforma i livelli di attenzione e il modo di valutare rischi e pericoli in ogni momento della propria vita. “Virus” ha all’attivo oltre cento repliche in tutta Italia: la tappa ternana testimonia l’impegno di AST nella diffusione di attività finalizzate a sensibilizzare dipendenti e collettività su questo tema, anche attraverso l’utilizzo dei codici teatrali.

Al centro della rappresentazione vedremo situazioni, personaggi e filmati che mostreranno alcuni comportamenti sul lavoro, sulle strade e nella vita quotidiana che possono avere impatto sulla propria incolumità e su quella delle altre persone. Lo spettacolo invita a cambiare queste abitudini rischiose, spiegando come l’impegno per la sicurezza sia un atto di amore verso se stessi e verso la comunità.

Per condividere questo messaggio, AST apre le porte del Secci alla città. Il pubblico potrà infatti assistere allo spettacolo prenotandosi al 329.6192190 (è possibile effettuare la prenotazione anche tramite whatsapp) oppure all’indirizzo email: raffaele.santoro-ext@acciaiterni.it, ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti. Due gli orari a disposizione: alle 16.00 e alle 21.30. L’evento durerà circa 2 ore, tra performance teatrale e successivo dibattito.