Il vescovo Piemontese: “Don Sandro, un sacerdote che ha interpretato il segno dei tempi”. Oggi i funerali in Duomo

“L’esistenza di un sacerdote, e di don Sandro in particolare, è quella di un cristiano, ministro di Dio e della Chiesa, che è stato protagonista in mezzo ad una generazione di uomini e donne della nostra città, del Cossovo, che la Provvidenza ha voluto si intrecciasse in una relazione di amicizia, di solidarietà e di grazia. Sia resa gloria a Dio”. Lo ha detto il vescovo Piemontese ai funerali di don Sandro Sciaboletta, parroco della parrocchia di Santa Maria Regina,

Il rito si è svolto questo pomeriggio in Duomo. Erano presenti oltre ai familiari, l’ambasciatore del Kossovo in Italia S.E. Sig.ra Lendita Haxhitasim che ha ringraziato per l’opera di solidarietà e fratellanza tra popoli portato avanti in questi anni da don Sandro e dalla comunità di Santa Maria Regina, i rappresentanti della comunità parrocchiale di Santa Maria Regina. Ha mandato il suo saluto il sindaco di Ferizaj in Kossovo, città che aveva conferito a Don Sandro Sciaboletta la cittadinanza onoraria.

“Le relazioni umane e amichevoli con chiunque incontrasse, le scelte pastorali al passo col dopo concilio – ha detto il vescovo – la passione che poneva nell’esercizio del suo ministero sacerdotale ne hanno fatto uno dei sacerdoti più conosciuto e stimato della diocesi. Molti ne conservano il ricordo e sono meravigliati e orgogliosi di tanto dinamismo”.

“Questa celebrazione eucaristica, che ci vede radunati come chiesa nella nostra cattedrale, dove don Sandro ha esercitato le primizie del suo ministero sacerdotale (per 10 anni), vuole essere l’espressione del nostro ringraziamento al Signore per il dono di don Sandro alla Chiesa e al mondo, per il suo sacerdozio, ma anche la manifestazione della nostra personale gratitudine per un rapporto filiale, fraterno o amichevole che ci ha visti legati per lunghi o pochi anni.

Ma oggi non vogliamo solo ricordare e ringraziare per le opere significative che egli ha compiuto, ma rileggere la vita di don Sandro e scoprire e riconoscere il segreto e le ragioni profonde di tanto attivismo e zelo sacerdotale. E tali ragioni possiamo far nostre per modellare la personale testimonianza umana e cristiana”.

“Don Sandro, in un discernimento profondo e costante, ha cercato la volontà di Dio, ha interpretato i segni dei tempi – ha detto ancora il vescovo – le provocazioni del Concilio in maniera originale ed ha cercato di coinvolgere generazioni di bambini, di giovani e di adulti.

Ora affida a voi, fedeli della parrocchia di s. Maria Regina non di ripetere quanto ha fatto lui, ma di interpretare a vostra volta la volontà di Dio e i segni dei tempi attuali, particolarmente difficili, travolti dalla pandemia e da indifferenza religiosa generalizzata. Di don Sandro dobbiamo mutuare le motivazioni profonde della sua personalità e del suo agire: l’amore per Gesù e la Vergine, la passione instancabile per le persone e le anime, le sottolineature apprese dalla spiritualità francescana, che lo hanno accompagnato in tutta la sua vita.

Grazie, don Sandro a nome della nostra chiesa diocesana, a nome di tutti. La nostra gratitudine – ha concluso monsignor Piemontese – si esprimerà nella preghiera di suffragio e nel continuare la missione a servizio del Regno di Gesù”.