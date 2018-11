Il vescovo incontra giunta e consiglio. “Confronto per il bene della città”

TERNI – Il sindaco Leonardo Latini e la Giunta comunale hanno accolto stamattina a Palazzo Spada il Vescovo di Terni Narni e Amelia Monsignor Giuseppe Piemontese in visita pastorale.

Al Vescovo, che ha ricordato il ruolo dell’amministrazione e del consiglio comunale per l’impegno verso il bene comune della città, il sindaco ha rivolto un saluto e un ringraziamento.

“La sua visita – ha detto il sindaco rivolgendosi a Monsignor Piemontese – è per noi un incoraggiamento. C’è e c’è sempre stato un legame molto stretto tra il Comune e la Curia e sappiamo quanto la Curia abbia partecipato attivamente alla vita della città. Questa alleanza – ha detto il sindaco – potrà proseguire proficuamente nel rispetto dei ruoli e dei compiti di entrambi”.

Il sindaco ha anche sottolineato il ruolo sociale delle parrocchie nei quartieri e ha condiviso con il Vescovo l’esigenza di un recupero della festa di San Valentino sia dal punto di vista spirituale che come opportunità per Terni e per l’identità cittadina.

Il vescovo ha incontrato anche il consiglio comunale. “Ci tengo a ringraziare Sua Eccellenza il vescovo – ha detto il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti – per l’attenzione e la benevolenza che ha voluto riservare con la sua visita pastorale alla massima istituzione civica di Terni. Auspico e lavorerò sempre affinché tra la Curia e l’istituzione comunale permanga un rapporto di confronto, collaborazione e stima, nell’interesse della città tutta, ad iniziare dalle fasce più deboli che purtroppo in questa fase storica sono in aumento. Ritengo importante anche che l’Amministrazione sviluppi con l’associazionismo umanitario una collaborazione sempre più stringente proprio a favore della solidarietà e della lotta alla emarginazione”.

“Grazie per questa accoglienza e per la presenza – ha affermato il vescovo Giuseppe Piemontese – Da oltre un anno sono impegnato nella visita pastorale alle parrocchie della Diocesi e in questa settimana sto visitando le comunità cristiane del centro di Terni. Ho chiesto di poter portare il saluto alle istituzioni come segno di rispetto, deferenza e augurio. E’ questo il senso della mia visita. L’azione della chiesa e del comune è rivolta agli stessi obiettivi ed ha gli stessi soggetti di riferimento, il bene comune e la comunità dei cittadini. Grazie per il servizio che svolgete per i cittadini e per il bene di tutta la città. Nella chiesa troverete sempre un’alleata leale e una solida collaborazione”.

“Eccellenza – è intervenuto il capogruppo della Lega Cristiano Ceccotti – è con grande gioia che le diamo il nostro benvenuto in questa aula dove viene esercitata la funzione più nobile, la rappresentanza di tutti i cittadini. Siamo consapevoli che ogni atto che discutiamo e votiamo ha riflessi sull’intera comunità, per questo senso di responsabilità riteniamo di dover assicurare il rispetto, la conservazione e la valorizzazione delle nostre radici e tradizioni cristiane. Esprimo profonda gratitudine a Lei e a tutti i parroci che svolgono la propria missione in maniera attenta e sempre rivolta al prossimo”.

“Ho avuto modo – ha detto il capogruppo Lucia Dominici (Fi) – nella mia infanzia e adolescenza di frequentare l’ambiente della parrocchia che ha influito in modo positivo nella mia crescita e maturità. Ora mi trovo a svolgere una funzione bellissima e impegnativo dove gli insegnamenti del passato potranno giocare un ruolo fondamentale. Amministrare è complicato ma mi auguro che questa collaborazione, che è motivo di speranza, sia sempre più forte e che ci porti al raggiungimento di grandissimi risultati, guardando anche alle fasce più deboli della nostra città”.

“Esprimo anche io – ha aggiunto Paolo Angeletti (Terni Immagina) – il mio ringraziamento al vescovo e mi compiaccio nel vedere in questo momento coesi i consiglieri di maggioranza e di minoranza, anche per merito suo”.

“Grazie Eccellenza per questa visita – è intervenuto Alessandro Gentiletti (Senso Civico) – che mi offre l’occasione di rimarcare che il nostro agire si fonda su valori comuni e radicati, quali la solidarietà, il rispetto e la propensione verso il prossimo. I valori laici e i valori cristiani non sono in contrapposizione e l’azione politica, come l’impegno cristiano, è una missione per il bene comune”.

“Eccellenza è con gioia che le porgo il mio saluto e del gruppo che rappresento – ha dichiarato Michele Rossi (Terni Civica) – Il cattolicesimo e la sua presenza attraverso la diocesi è profonda radice della nostra cultura di città e a questo dobbiamo gran parte del nostro patrimonio di beni culturali. La diocesi con il suo museo e il suo ufficio per i beni culturali è avanguardia per la conservazione, tutela e valorizzazione, tema a me molto caro. La città di Terni e il comune, sua istituzione, vive tutti i giorni i disagi e le sofferenze sempre maggiori della nostra gente. Molte sono le emergenze, dalla povertà alla mancanza di lavoro. Il compito della politica è sempre più arduo. Utile sarà cercare unità di intenti con il confronto che è accrescimento per tutti per il raggiungimento del bene comune”.