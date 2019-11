Il Touring Club festeggia 125 anni: eventi da Milano a Napoli passando per Viterbo

Era l’8 novembre 1894 quando un gruppo di giovani illuminati imprenditori milanesi, riuniti presso l’albergo degli Angioli, all’angolo tra via santa Margherita e via San Protaso, diede vita a un’associazione privata e auto-finanziata: il Touring Club Ciclistico Italiano. L’obiettivo era quello di offrire ai Soci una rete di contatti e una serie di servizi per conoscere, scoprire e viaggiare in Italia. Quei 57 velocipedisti erano poi riusciti a trasformare in poco tempo una piccola realtà in un grande strumento di italianità e di identità nazionale, capace non solo di accompagnare, ma anche di promuovere e favorire cambiamenti che hanno profondamente trasformato la storia del nostro Paese e la coscienza collettiva degli italiani.

Per celebrare questo anniversario sono in programma in diverse città italiane delle iniziative. Il calendario degli eventi prevede a Milano l’8 novembre a Palazzo Marino alle 14 l’incontro “Prendersi cura dell’Italia bene comune”. Il giorno successivo al teatro Dal Verme alle 20.45 si terrà il concerto del coro Ana Milano.

A Viterbo giovedì 7 si terrà il forum sul Touring Club Italiano, con relazione del vicepresidente Touring Giuseppe Roma e spazio musicale. Appuntamento presso la Fondazione Carivit (Via Camillo Benso Conte di Cavour 67); sabato 9 il concerto di chiusura del festival “I bemolli sono blu” dedicato al Touring Club Italiano con il Coro polifonico “Musica reservata” che esegue la Via Crucis di F. Liszt. Appuntamento presso la Chiesa di Santa Maria della Verità (Piazza Crispi); Domenica 10 passeggiata-racconto tra le vie storiche di Viterbo seguendo l’itinerario del Touring Club Italiano dalla “Guida d’Italia – vol. III Italia Centrale” (1923) – stampato per l’occasione in copia anastatica – con Davide Ghaleb editore e la “Banda del racconto” capitanata da Antonello Ricci. Appuntamento presso il Sacrario (Piazza dei Caduti).

A Napoli si festeggia nella sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore con una serata di festa giovedì 7 novembre. Il programma prevede antichi canti barocchi, rinascimentali e villanelle eseguite dal gruppo musicale Ensemble33. L’appuntamento è a San Domenico Maggiore (vico San Domenico Maggiore) alle ore 19; l’ingresso è libero. L’11 e il 12 novembre si terrà il convegno “L’Italia del Touring, 1894-2019” presso Palazzo Gravina – Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le celebrazioni per i 125 anni del Touring proseguiranno anche venerdì 8 novembre ad Aversa con un incontro fra soci e amici del TCI e giovedì 14 novembre a Capua con la presentazione della nuova guida verde Touring “Napoli e il Golfo”.