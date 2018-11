Il Thyrus cambia casa: sarà collocato nell’atrio di Palazzo Spada

TERNI – Il Thyrus cambia casa. Dalla collocazione attuale, a ridosso del Nera, verrà spostato nell’atrio di Palazzo Spada. Questa mattina la seconda commissione ha accolto all’unanimità la proposta di atto di indirtizzo di Michele Rossi.

Il capogruppo di Terni Civica ha illustrato un atto di indirizzo per lo spostamento della scultura del Thyrus attualmente collocata nel giardino di via Luigi Campofregoso in un luogo centrale, pubblico e sicuro che ne salvaguardi e ne potenzi il valore simbolico. Rossi propone, attraverso una nuova collocazione, di ridare la giusta centralità e la legittima dignità, alla scultura.

L’atto, discusso nella commissione è stato emendato e votato all’unanimità, mostrando la comunione di intenti delle diverse forze politiche sul valore simbolico della statua e sull’importanza della sua sistemazione. L’emendamento integra l’atto evidenziando il luogo dove verrà posizionata la statua e il coinvolgimento del Liceo artistico nella riproduzione delle copie.

Il Thyrus verrà collocato all’interno del cortile di Palazzo Spada e tutelato dalla videosorveglianza. Questa decisione è stata sostenuta dal consigliere della Lega Paolo Cicchini: “Convinto che il posto migliore per il drago sia essere collocato dentro il cortile di Palazzo Spada, luogo più adatto in termini di simboli e segni”.

Cicchini propone anche la realizzazione di due copie della scultura da commissionare agli studenti del liceo artistico di Terni, ripristinando, quindi, anche un rapporto fattivo con la scuola stessa, per poi posizionare le copie, una al giardino di via Campofregoso, sperando in una riqualificazione del sito, e una in Piazza Tre Monumenti, altro luogo simbolo della città. Anche il consigliere Federico Brizi del gruppo misto, concorda sull’importanza di dare inizio ad un percorso di valorizzazione dei simboli cittadini di cui la città è piena a dimostrazione di un passato pieno ed importante.

Della stessa idea anche il consigliere Marco Cozza del Movimento Cinque Stelle che, ritiene il cortile di Palazzo Spada il luogo migliore dove collocare la statua che potrebbe essere utilizzata anche come sfondo per le fotografie fatte durante le celebrazioni dei matrimoni civili.

Trova sostegno nel consigliere Claudio Fiorelli (M5s) la proposta fatta dal Presidente Orlando Masselli (Fdl) di posizionare il Thyrus dentro Palazzo Spada e precisamente davanti alla sala consiliare, tutelandola così anche dalle intemperie e da altro, idea, però superata dalla volontà di sistemarla nel cortile, luogo più visibile e accessibile ai più.