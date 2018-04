Il ritratto di Luciana Notari del maestro Bellardi è all’Archivio di Stato

TERNI – Omaggio di un artista a una indimenticata poetessa ternana. L’artista, ancora una volta, è Franco Bellardi che lo scorso anno ha realizzato una targa in ceramica collocata nei giardini intitolati a Luciana Notari. Il maestro ha firmato anche un ritratto, realizzato nel 2002, della poetessa che, per iniziativa dell’associazione Gutenberg, di cui la Notari è stata la fondatrice e presidentessa, è stato donato all’Archivio di Stato.

L’acquarello è di una intensa bellezza come intenso era il personaggio di Luciana Notari: poetessa di rara sensibilità, capace di suscitare grandi emozioni e allo stesso tempo di dimostrare forza e determinazione. Amante della poesia e dell’arte come degli animali, era legata a Bellardi da un rapporto di amicizia.

La cerimonia di consegna si è tenuta giovedì scorso presso l’Archivio di Stato di Terni nel corso di un incontro, presieduto dal direttore Elisabetta David, alla presenza dell’artista Bellardi che ha ricordato l’amica prematuramente scomparsa, del consigliere della Gutenberg Andrea Giuli, che ha letto alcune poesie della Notari, e dell’architetto Roberto Astolfi che ha realizzato un video sulla poetessa.

Numeroso il pubblico che ha affollato la sala Gisa Giani, a dimostrazione dell’affetto e della stima verso Luciana Notari che sono ancora vivi come vive restano le sue poesie.