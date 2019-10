Il progetto “Anziano fragile” fa tappa a Terni: venerdì l’iniziativa al Cesvol

TERNI – Venerdì 11 ottobre, dalle 9.30 alle 13, nella sala polivalente del Centro Servizi per il Volontariato dell’Umbria, sede di Terni, si terrà uno degli incontri territoriali del progetto nazionale “Anziano fragile: verso un welfare comunitario”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e realizzato dalle associazioni Confconsumatori e Ancescao con il patrocinio di Anci nazionale.

L’evento, analogamente agli incontri con la cittadinanza previsti dal progetto che si terranno in 20 città italiane, sarà un’occasione di approfondimento e dibattito sul tema della fragilità negli anziani con esperti e responsabili a livello locale o regionale.

Verranno forniti anche strumenti concreti e buone pratiche per intercettare, coinvolgere e assistere gli anziani non autosufficienti in situazioni di fragilità.

Lo scopo è stimolare la nascita di un “Welfare comunitario” in cui le famiglie, la comunità di cittadini e le realtà del terzo settore si affianchino alle istituzioni e ai servizi socio-sanitari e assistenziali nel prevenire, individuare e gestire le situazioni di fragilità, purtroppo in aumento.

Dopo i saluti delle autorità e dei rappresentanti di Ancescao ci saranno gli interventi di Miranda Pinchi, presidente di Ancescao Umbria; Alessandro Maltagliati di Ancescao nazionale; Maria Grazia Proietti, direttore della struttura di Geriatria dell’ospedale di Terni; Goretta Morini, dell’associazione malati alzheimer Perugia; Giuliana Baldinucci, di Auser Gubbio e Sabrina Tini, di Villa Sabrina di Otricoli.

Modera l’incontro Lorenzo Gianfelice, presidente di Ancescao Umbria Sud.

“Il progetto offrirà l’opportunità a Confconsumatori e Ancescao di mettere in comune competenze e fare rete per divenire un punto di riferimento nei prossimi anni in materia di valorizzazione e tutela degli anziani” dicono Mara Colla ed Esarmo Righini, presidenti di Confconsumatori e Ancescao.