Il presidente di FlyVolare, Fausto Chiparo, arrestato per riciclaggio e bancarotta

Il presidente di FlyVolare, Fausto Chiparo, 38 anni, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Modena in quanto ritenuto un socio occulto di un’associazione a delinquere specializzata in bancarotte fraudolente e riciclaggio. L’uomo è stato bloccato in aeroporto mentre stava per partire per gli Emirati Arabi.

Il capo della compagnia aerea FlyVolare, maltese ma con soci italiani, al centro – tra l’altro – della vicenda dei certificati Enac per l’autorizzazione al volo in realtà mai ottenuti, secondo gli inquirenti era l’anello mancante di una vasta organizzazione criminale, che operava a livello internazionale.

Nei due anni di durata delle indagine, sono state emesse 19 misure cautelari e 67 perquisizioni, 48 sono stati indagati. Coinvolti un consulente finanziario, l’imprenditore e il “socio occulto”. Secondo gli inquirenti, grazie al presidente di FlyVolare, l’associazione acquisiva partecipazioni in società da spolpare.

Si tratta di un ampio giro di affari legato a bancarotte fraudolente, realizzate tramite spostamenti all’estero di aziende in procinto di fallire, che si avvaleva di professionisti, contabili e “manodopera”. Tutto grazie ad una regia occulta, operata di Chiparo, finora rimasto invisibile.

Sulla vicenda giudiziaria interviene il consigliere regionale Claudio Ricci. “Non ci sono commenti – dice Ricci – da agosto scorso sostengo l’inopportunità del contatto fra Sase e Blu Jet – Fly Volare in quanto la compagnia aerea era senza pregresse esperienze, il contratto era molto discutibile e non c’erano le autorizzazioni necessarie per svolgere i servizi aerei. Ci sono responsabilità enormi. Ora molti dovranno dare molte spiegazioni e, auspico, che gli organi di controllo intervengano subito per cristallizzare la situazione e far emergere la verità su questa grigia vicenda. Anticipo una immediata richiesta di audizione in commissione di controllo della Regione e in II commissione consiliare. Le dimissioni dei responsabili del contratto, addirittura reiterato, fra Sase e Blu Jet – Fly Volare, non sono ora più necessarie in quanto la situazione è divenuta ben più grave e con profili di difficile valutazione”.

La Sase, intanto, che aveva dato una caparra da 500 mila euro alla compagnia aerea, ancora attende, oggi, la restituzione di metà di quella somma, dato che dopo un’azione legale, a inizio dicembre, la società avrebbe restituito 250 mila euro a Sase.