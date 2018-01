Il Pd provinciale: “Rimpasto di giunta in Comune. Ok a Rossi in Senato ma non da solo”

TERNI – Rimpasto di giunta anche con l’innesto di figure esterne, la ricandidatura alle prossime politiche di Gianluca Rossi al Senato e la necessità di due ulteriori candidature sul territorio ternano. L’assemblea provinciale del Pd fissa i paletti in vista della campagna elettorale, paletti sostanzialmente in linea con quelli della segreteria comunale.

“Il Partito Democratico della provincia di Terni – si legge nel documento approvato dall’assemblea presieduta da Paolo Silveri – ritenendo il proprio comprensorio fondamentale per il buon esito della prova elettorale a livello regionale, pur non disconoscendo il momento di grave difficoltà politico – amministrativa della città di Terni (il superamento della quale richiede uno sforzo comune e corale di tutto il partito e dell’amministrazione stessa, attraverso un rilancio forte e visibile dell’azione amministrativa, anche attraverso il coinvolgimento nel governo del Comune di nuove risorse, professionalità e competenze espressione della comunità ternana segnando una decisa discontinuità con il passato) ritiene fondamentale essere rappresentato in modo adeguato nel quadro della definizione delle candidature alle elezioni politiche, non in un’ottica meramente campanilistica, ma come espressione della volontà di garantire e tutelare l’equilibrio, la stabilità e la coesione dell’Umbria”.

“L’Assemblea Provinciale del Partito Democratico di Terni, esprime una valutazione positiva per il lavoro del senatore uscente Gianluca Rossi e ritiene, in questo percorso, di partire dalla sua ricandidatura. Contestualmente – si legge ancora nella nota – avanza al Partito Democratico Nazionale e Regionale la richiesta di poter disporre di due candidature da definire in tempi brevi, per il collegio uninominale – Camera dei Deputati e nella quota proporzionale in posizione eleggibile, in modo da rendere sicura la nostra rappresentanza per il futuro e poter garantire, in un quadro di equilibrio e giusta considerazione, il nostro impegno e quello dei nostri territori nella competizione elettorale nella nostra regione. Il Pd ternano, inoltre, sottolinea che, in virtù della necessità di un reale rispetto delle istanze dei territori nelle scelte che sia incisivo anche per il coinvolgimento complessivo nella campagna elettorale, chiede che prima della direzione nazionale fissata per il prossimo 26 gennaio, sia riconvocata la direzione regionale per le determinazioni del caso”.