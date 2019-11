Il Natale nel borgo magico di Corciano, presentato calendario eventi

CORCIANO – “Natale è magia ed in questo programma di magia ce n’è tantissima”. Lo ha sottolineato il sindaco di Corciano, Cristian Betti, presentando nella Sala Fiume della Regione Umbria, insieme a Barbara Patriccia a Ambra Cirinei, in rappresentanza degli uffici che stanno lavorando alacremente in sinergia con le associazioni e gli artisti del territorio, come Cinzia Verni ed Antonella Parlani, il calendario degli eventi che inizieranno il 7 dicembre, per protrarsi fino al 6 gennaio.

“Il programma di quest’anno – ha spiegato – è ricco e accattivante. Ovviamente, l’attrazione principale rimane il meraviglioso presepe che impreziosisce le vie del nostro borgo con i sui personaggi a grandezza naturale e che quest’anno sarà ispirato al tema della “Madre Terra”. Accanto, proponiamo giorni dedicati interamente ai bambini, suggestive mostre e addobbi d’arte che invito tutti a venire a scoprire. Ringrazio tutti i volontari e le Associazioni che sono la linfa vitale per la realizzazione di questi eventi, insieme all’Ufficio Cultura del nostro Comune”.

Ad aprire il percorso, il 7 e l’8 dicembre, il “Natale dei bimbi”, una due giorni interamente dedicata alle famiglie – il target di riferimento per la maggior parte degli eventi curati dall’amministrazione – nella quale il borgo diventerà l’habitat di Babbo Natale, con tanto di casetta, renne vere, neve per l’occasione, spettacoli e laboratori per grandi e piccoli. “Già fioccano prenotazioni dalle regioni limitrofe – ha detto il Sindaco – e sono anche in arrivo decine di camperisti, per i quali abbiamo approntato aree ad hoc”.

Ecco il programma nel dettaglio:

Sabato 7 dicembre

Ore 10.30 Inaugurazione della manifestazione e dell’opera a cielo aperto Magia di Natale nel bosco incantato, con melodie natalizie. Piazza dei Caduti

Ore 10.30 – 19.30: IL NATALE DEI BIMBI

Ore 11.00 Inaugurazione Presepe monumentale, Corso Cardinale Rotelli

Ore 16.30 Inaugurazione mostra Tanto di Cappelletto, Chiesa Museo di San Francesco

Domenica 8 dicembre

Ore 10.30 – 19.30 IL NATALE DEI BIMBI

Lunedì 9 dicembre

Ore 17.00 Inaugurazione mostra Natale sull’albero, palle di Natale artisticamente decorate. Aperta fino al 6 gennaio, ore 15.30-19.00. Chiusa il 25 dicembre e 1 gennaio. A cura di Arte… in Bottega, Via Ballarini

Venerdì 13 dicembre

Ore 21.00 Niente di che (Una vita… due copioni). Spettacolo teatrale a cura del Centro di Giorno di Bastia, Società Cooperativa ASAD, Usl Umbria 1 – Centro di Salute Mentale di Bastia Umbra. Teatro della Filarmonica.

Sabato 14 dicembre

Ore 16.00 Tra cappello e cappelletto, Tavola rotonda. A cura di Cinzia Verni, Sala del Consiglio Comunale “Alessandro Truffarelli”.

Ore 16.00 8 sfumature di cappelletto. Le otto frazioni del territorio di Corciano si sfidano in una gara di cappelletti. Giurato d’eccezione lo chef Giorgione. Sale del Palazzo Comunale.

ore 20,00 Il Natale di una volta… cena a cura delle “Cuoche popolari dell’Umbria” con menù della tradizione del Natale umbro, allietata dalle antiche melodie dei Menestrelli di Corciano (richiesta la prenotazione allo 075/5188255 – € 25 a persona). Taverna del Duca

Ore 21.00 In… canto per l’Africa. Concerto della Schola Cantorum Don Francesco Dominici di Monte Castello di Vibio. Serata di beneficenza a favore dell’associazione Amici del Malawi. Teatro della Filarmonica.

Domenica 15 dicembre

Ore 15.00 La tombola etrusca. Gioca con noi… ché fai bingo! Laboratorio Didattica-mente 2019 per bimbi 4-10 anni. (€ 5,00 a bimbo, è richiesta prenotazione allo 075/ 5188255). Museo Antiquarium

Venerdì 20 dicembre

Ore 17.00 Inaugurazione della collettiva di pittura Natale in Arte, aperta fino al 6 gennaio, ore 15.30 – 19.00. Chiusa il 25 dicembre e 1 gennaio. A cura di Arte… in Bottega, Via Ballarini – Sala Belvedere

Ore 21.00 Profacole e appicialfoco: racconti di una volta con musica attorno al fuoco. A cura di Arte… in Bottega, Chiostro del Palazzo Comunale

Sabato 21 dicembre

Ore 17.00 Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano, Teatro della Filarmonica

Ore 17.30 Inaugurazione della mostra Dal mito alla storia del Maestro Giuseppe Magnini, con intrattenimento musicale. A seguire, brindisi con vin brulè intorno al Foco del Natale. Aperta fino al 6 gennaio, ore 16.00-20.00. Chiusa il 25 dicembre e 1 gennaio. A cura dell’Ass. Convivium Corciano, Sala Antico Mulino.

Domenica 22 dicembre

Ore 15.00 Visita accompagnata dei musei e del borgo € 5 (gratuita per i bambini fino a 14 anni). Al termine della visita verrà offerta una piccola merenda natalizia. Richiesta la prenotazione allo 075.5188255.

Ore 17.00 Un Natale tutto speciale – Rassegna di teatro per le famiglie a cura di Teatro le Onde, spettacolo Jack e il fagiolo magico, Teatro della Filarmonica

Ore 18.00 Presentazione del libro Passoscarparo di Eugenio Giannì, Futura Edizioni. A cura dell’Ass. Convivium , Sala Antico Mulino

Giovedì 26 dicembre

Ore 16.00 Tutti insieme all’improvviso. Il Presepio si animerà d’improvviso con musica e canti. Piazza Coragino (Repliche successive fino alle ore 18.00)

Venerdì 27 dicembre

Ore 21.00 Concerto di Natale, Filarmonica di Corciano, Teatro della filarmonica.

Sabato 28 dicembre

Ore 18.30 Presentazione del libro Il castello nell’uovo di Bakarye Luisa Concetti, Albatros Edizioni. A cura dell’Ass. Convivium Corciano, Sala Antico Mulino

Ore 16.00 CINEMaNATALE, proiezione cinematografica a ingresso libero del film Qualcuno salvi il Natale, con pop corn gratuiti per i bambini, Via Ballarini – Sala Belvedere (40 posti adulti e 30 bambini)

Ore 21.00 Donati e Olesen, Buonanotte brivido, Stagione di prosa 2019-2020, in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria. Teatro della Filarmonica

Domenica 29 dicembre

Ore 16.00 CINEMaNATALE, proiezione cinematografica a ingresso libero del film Love actually, con pop corn gratuiti per i bambini, Via Ballarini – Sala Belvedere (40 posti adulti e 30 bambini)

Ore 18.30 Presentazione del libro Il sole, la luna e le altre cose di Marcello Ramadori, Morlacchi Editore. A cura dell’Ass. Convivium Corciano, Sala Antico Mulino

Venerdì 3 gennaio

Ore 17.00 – 18.30 La calza è pronta! Laboratorio per bambini per cucire una vera calza della Befana, Via Ballarini – Sala Belvedere

Sabato 4 gennaio

Ore 16.00 L’anima del Bosco. Conferenza sul tema della tutela di madre natura e del suo intimo rapporto con l’uomo. Sala del Consiglio Comunale “Alessandro Truffarelli”.

Ore 17.30 Presentazione del libro Sibilla – Il segreto di pietra di Michele Sanvico. A cura dell’Ass. Convivium Corciano, Sala Antico Mulino

Ore 21.00 Profacole e appicialfoco: racconti di una volta con musica attorno al fuoco. A cura di Arte… in Bottega, Chiostro del Palazzo Comunale

Domenica 5 gennaio

Ore 17.00 Un Natale tutto speciale – Rassegna di teatro per famiglie a cura di Teatro le Onde, spettacolo “La fiaba dei super eroi”, Teatro della Filarmonica

Ore 16.30 – 18.30: Armonie nel borgo con i Mastri Zampognari di Corciano

Lunedì 6 gennaio

Ore 17.30 Finissage della mostra Dal mito alla storia con intervento musicale di Paolo Bartoni. A cura dell’Ass. Convivium Corciano, Sala Antico Mulino

Ore 18.30 Finissage della mostra Tanto di Cappelletto con letture di brani sul pranzo di Natale a cura di Marta Moroni e Silvana Moretti, Chiesa Museo di San Francesco

DAL 7 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

PRESEPE monumentale per le vie del borgo, a cura degli abili presepisti della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Corciano

TANTO DI CAPPELLETTO. Artigiani, Artisti e Designer si confrontano sul pranzo di Natale. Mostra a cura di Cinzia Verni, presso la Chiesa Museo di San Francesco.

MAGIA DI NATALE NEL BOSCO INCANTATO. Opera vivaistico-floreale a cielo aperto, a cura di Antonella Parlani, in collaborazione con il Garden e la SIAF di Perugia, Piazza dei Caduti

LE MERENDE DEL NATALE. Merende itineranti a tema natalizio per gustare il borgo in tutti i sensi, dal lunedì al sabato ore 16.00-18.00 (tranne 7, 25, 31 dicembre e 1 gennaio). Ticket unico a 5 € presso gli esercizi del centro storico.