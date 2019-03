Il Motoclub vigili del fuoco strizza l’occhio agli Angeli in moto

TERNI – Il Motoclub vigili del fuoco di Terni, proprio in virtù del suo modus operandi, dedito da sempre all’aiuto al prossimo, cosa inevitabilmente presente nel dna dei vigili del fuoco, sta valutando l’opportunità di iniziare una collaborazione con l’associazione Angeli In Moto coordinato da Sara Feliciangeli, fondatrice del progetto Angeli in Moto, nonché componente del Direttivo del gruppo di motociclisti HP Bikers Team, che si occupa già da molto tempo di volontariato e del sostentamento delle classi sociali più disagiate. Il progetto Angeli in Moto, in questo caso in collaborazione con Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), prende spunto dalla consapevolezza pratica che le due ruote permettono di muoversi molto più velocemente soprattutto in una città, (immaginate in una città grande e trafficata come Roma, dove è nato giustappunto il progetto). Consiste nel donare un po’ del proprio tempo libero agli altri, che, purtroppo non hanno questa possibilità, un aiuto concreto alle famiglie, trasportando medicinali importanti ed urgenti dalla farmacia a casa della persona impossibilitata ad andare alla Asl o nei centri clinici degli ospedali, che troverà nel bikers di turno, un aiuto, un amico.

”Ho creduto – dice Sara – in questa iniziativa cercando di promuoverla, divulgando e sensibilizzando le persone alla realtà di Aism. I miei ragazzi sono entusiasti di questa attività e puntuali in tutte le consegne; iniziano a creare un rapporto di fiducia con le persone a cui distribuiscono i farmaci. Siamo noi che ringraziamo Aism che ha dato a tutti noi la possibilità di farci conoscere questa realtà e di poter dare un contributo”.

”Durante un motoraduno in provincia di Rieti, un amico bikers – dicono dal

Motoclub vigili del fuoco di Terni – ci ha raccontato la sua esperienza, ci ha entusiasmato e convinti della bontà dell’iniziativa, abbiamo ragionato sulla possibilità di estendere alcuni servizi volontari anche nella nostra Provincia Ternana tramite l’appoggio del Motoclub vigili del fuoco sempre disponibile e attento a certe tematiche sociali. Angeli in Moto per Aism, é nato dal desiderio di aiutare persone affette da S.M. Partecipare all’iniziativa significa per un biker passare del tempo libero in moto per consegnare i medicinali ai familiari di queste persone che sono impossibilitate dall’eseguire il ritiro personalmente. Un gesto nobilissimo!”.

L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle 10 presso la sede dei vigili del fuoco in via Proietti Divi, 115 a Terni (Sala Convegno Polo Didattico FAIC a fianco alla caserma) durante il quale si svolgerà una riunione informativa alla quale saranno presenti oltre i nostri iscritti e chi vorrà partecipare anche l’associazione Angeli in Moto ed i vari responsabili Aism del territorio.