Il ministro della sanità: “Invieremo in Umbria una task force”

“Nelle prossime ore invieremo una task force del ministero della Salute in Umbria per capire la sicurezza delle cure nella regione e la situazione dell’ospedale di Perugia; ma crediamo anche che sia necessario effettuare una verifica straordinaria della qualità di tutti i reparti degli ospedali umbri”.

Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, che nel pomeriggio ha riunito l’unità di crisi ha annunciato le verifiche sugli ospedali della regione. La titolare della dicasteri alla Salute ha spiegato che l’obiettivo sarà “individuare figure di garanzia da porre in sostituzione di quelle che sono state sospese o sono oggetto di misure cautelari”.

“Ci sembra infatti che tutti i vertici dell’azienda perugina siano stati in qualche modo coinvolti e quindi abbiamo la preoccupazione di come verrà assicurata la continuità organizzativa e amministrativa della struttura. Per questo ho deciso di inviare la lettera alla regione – ha continuato Grillo – verificheremo la correttezza dell’applicazione della normativa anticorruzione’’.