Il Gruppo Grigi cresce e acquisisce il marchio Dell’Aventino Mangimi

BASTIA UMBRA – Si è conclusa recentemente la trattativa che ha portato all’acquisizione da parte di Gruppo Grigi dello storico marchio Dell’Aventino Mangimi di Fossacesia (Chieti).

L’acquisto è stato perfezionato nei giorni scorsi e ha portato al rilevamento dell’intero ramo commerciale Dell’Aventino, la cui attività resterà inalterata. Si tratta un’importante operazione in termini di volumi e di fatturato che rafforzerà ulteriormente la penetrazione sul mercato dell’azienda.

Dell’Aventino, con alle spalle oltre 50 anni di storia nel settore della zootecnia e un fatturato che sfiora i 30 milioni di euro, ha individuato nell’azienda umbra l’alternativa ideale per sviluppare il brand nei prossimi anni e consolidare la propria posizione anche attraverso l’ulteriore accesso nei mercati e nei territori presidiati da Gruppo Grigi.

Con questa ultima rilevante iniziativa, realizzata e definita dalla dirigenza in tempi brevissimi, Gruppo Grigi consolida ulteriormente la sua leadership nel settore dei mangimi e si afferma ancora una volta per la dinamicità e per la strategica attenzione alle possibilità che il mercato propone.

Ad oggi, la divisione mangimistica di Gruppo Grigi conta quattro marchi, conosciuti nel settore sia per il valore storico che per l’importanza produttiva: Valigi, Grival, Dell’Aventino, Consmaremma mangimi Bio, dislocati in cinque impianti produttivi di cui due dedicati esclusivamente alla produzione di mangimi bio e no ogm.

Da alcuni anni, oltre la divisione mangimistica, la Famiglia Grigi è attiva anche sul mercato alimentare grazie ad una filiera completa di prodotti come uova, farina senza additivi, vino, birra artigianale, pasta secca e un marchio di carne Pollo Rurale allevato a regime estensivo.

In tutti i settori, Gruppo Grigi ha da sempre come principiale obiettivo quello di assicurare al consumatore la tracciabilità del percorso del prodotto, dal seme alla tavola, prendendosi cura direttamente di ciascuna fase produttiva della filiera e portando sul mercato prodotti di alta qualità, sani e in relazione diretta con la natura da cui provengono.