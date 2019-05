Il generale Angiolo Pellegrini a Terni per parlare di legalità e bullismo

TERNI – Lo chiamavano “Billy the Kid”. Era uno degli uomini di Giovanni Falcone. Oggi il generale Angiolo Pellegrini è uno degli ultimi protagonisti ancora in vita di una stagione tragica e irripetibile che ha segnato la storia non solo della Sicilia ma dell’intero paese.

Quella degli investigatori e dei magistrati che contro la mafia facevano sul serio. Mercoledì 8 maggio, alle 9,30, il generale Pellegrini sarà a Terni, tra gli studenti dell’Istituto comprensivo statale Giovanni XXIII, in via della Pernice, 8, per tenere una conferenza su legalità e bullismo.

L’iniziativa è stata promossa da Angelo Fortunati, responsabile territoriale di Ancri, e dalla dirigente della Giovanni XXXIII, Patrizia Vece. All’incontro interverranno le autorità locali.