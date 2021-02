Il fisico Gammaitoni: “In Umbria l’epidemia sta calando. Ora sotto con i vaccini”

“In Umbria l’epidemia sta calando”. Lo sostiene il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale docente all’Università di Perugia.

“Una settimana fa – scrive – sembrava un miraggio ma ora è una certezza. Abbiamo raggiunto il massimo nella curva attuale dei contagi e ora, se non faremo qualche nuova terribile sciocchezza (tipo abbandonare la prudenza, assembrarci e non usare la mascherina), possiamo guardare con fiducia i giorni a venire”.



“L’epidemia – continua Gammaitoni – sta calando in Umbria. E’ davvero molto importante mantenere la prudenza e fare i vaccini con la massima velocità. Ci aspetta una primavera bellissima: non lasciamo che qualche comportamento sbagliato possa portarcela via”.

Il fisico umbro mostra spiega l’evoluzione dell’epidemia attraverso due grafici

“Nella curva in alto – spiega – con i numeretti, l’andamento dei nuovi contagi, ogni giorno. E’ una specie di velocità dell’epidemia. La curva blu indica che l’andamento medio è orientato verso il basso: un ottimo segnale che l’epidemia rallenta. Nella curva in basso, l’andamento degli attualmente positivi. Anche in questo caso la curva blu indica che questo numero sta calando”.