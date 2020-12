Il covid rallenta ancora: 182 nuovi casi e 447 guariti ma ancora 12 decessi in Umbria

Il covid continua a rallentare la sua corsa in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono 182 i nuovi casi su 3.847 tamponi presi in esame. I guariti sono 447 mentre gli attuali positivi sono 5379, 277 in meno di ieri.

E’ il quadro che emerge dall’aggiornamento della Regione delle 12:40 di oggi sull’andamento della pandemia in Umbria.

Purtroppo si registrano altri 12 decessi di cui 2 a Terni, 2 a Trevi e altrettanti a Marsciano, e uno ciascuno nei territori di Arrone, Città di Castello, Foligno, Narni, Sellano, e Valfabbrica, per un totale che sale a 498.

Sul fronte ospedaliero, i ricoveri scendono a 366, 14 in meno di ieri di cui 55 in terapia intensiva, uno in meno di ieri.