“Il covid non è un’invenzione e lo capisci quando te lo trovi davanti”, la testimonianza di Stefano Sorgenti

“Mi sono trovato a dover affrontare questa malattia quando non me lo sarei aspettato, non so dove l’ho potuto prendere”. A dirlo è un dipendente della Provincia, Stefano Sorgenti, ricoverato da alcuni giorni al Mar (reparto malattie infettive) dell’ospedale Santa Maria di Terni a causa del covid-19.

“Il mio ricovero è stato disposto dopo l’aggravarsi dei sintomi, ora si stanno prendendo cura di me e di tutti gli altri che sono ricoverati per gli stessi motivi”, dichiara Sorgenti che ha ricevuto la telefonata anche del presidente della Provincia Giampiero Lattanzi che a nome di tutti i colleghi dell’amministrazione provinciale gli ha rivolto un caro saluto e un augurio di pronta guarigione .

“Vorrei anche dire – aggiunge – che il covid purtroppo non è un’invenzione e questo lo si capisce meglio quando ci si trova davanti a questa difficile malattia. Qui al reparto c’è un ambiente molto professionale e estremamente cordiale, attento e preparato e vorrei ringraziarli tutti per gli sforzi che stanno facendo e per la loro grande umanità.

Sono persone encomiabili sia sotto l’aspetto umano che sotto quello professionale. L’appello che lancio a tutti è quello di fare massima attenzione e rispettare le norme igienico-sanitarie per cercare di non entrare in contatto con il coronavirus, perché purtroppo una volta contagiati non è come una semplice influenza”.