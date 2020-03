Il coronavirus non ferma i volontari di Auser Terni Spesa e farmaci a domicilio

TERNI – “Il coronavirus non ferma le nostre attività. Anzi, continueremo a sostenere ancora di più le persone anziane. Abbiamo rafforzato l’attività con più persone disponibili a fare servizi gratuiti di consegna della spesa a domicilio, consegna dei medicinali e sostegno psicologico”.

Il presidente, Alessandro Rossi, conferma che i volontari di Auser Terni non mollano di un millimetro.

Dopo aver chiuso il 2019 con 508 servizi ora, in un momento così delicato, faranno il possibile per sostenere chi, come gli anziani, rischia di trovarsi a combattere da solo con le proprie la fragilità.

Al numero verde 800 995 988 in questi giorni chiamano in tanti, chiedono servizi ma anche di essere rassicurati, si informano su come affrontare questo momento: “Abbiamo una psicologa pronta a sostenere le persone anche telefonicamente – dice Rossi – crediamo che sia fondamentale allontanare le paure di chi già vive in solitudine e ora teme un isolamento forzato. Per tante persone anche un caffè al bar in compagnia dei nostri volontari diventa ragione di vita”.

All’opera 12 volontari e 4 ragazzi del servizio civile. Un numero che aumenterà in base all’andamento delle richieste di aiuto da parte degli anziani.

Per avere il sostegno di Auser Terni è possibile chiamare da numero fisso il numero verde 800 995 988, da cellulare il numero 0744 496218 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.