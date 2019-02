Il consiglio dei ministri impugna la legge regionale sull’editoria

Il consiglio dei ministri ha impugnato la legge della regione dell’Umbria a sostegno dell’editoria locale, “in quanto una norma, escludendo dai finanziamenti previsti dalla legge le imprese i cui editori abbiano riportato condanna penale anche non definitiva viola il principio di non colpevolezza sancito dall’articolo 27 , secondo comma, della Costituzione e risulta invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale riconosciuta dall’articolo 117 , seconda comma, lettera 1, della Costituzione”.

Il vicepresidente della giunta regionale Fabio Paparelli difende però la legge. “La norma impugnata dal Governo – dice – si colloca pienamente nell’ambito degli strumenti di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione che gli enti pubblici sono tenuti ad adottare, così come stabilito dall’Anac”.

“Stupisce – sottolinea il vice presidente – che il Ministro a Cinque Stelle Alfonso Bonafede, a seguito delle osservazioni anticipate alla Regione Umbria nel merito del provvedimento, intenda consentire agli editori condannati per reati contro la pubblica amministrazione o per frode, anche in via non definitiva, di accedere a risorse pubbliche messe a disposizione nell’ambito della nuova legge sul sistema dei medi locali umbri. I primi effetti di tale impugnativa riguarderanno le difficoltà applicative che ne deriveranno, con il rischio concreto di procurare ritardi nelle misure di sostegno tanto attese dal settore. La formulazione della legge umbra – evidenzia l’assessore – è peraltro identica alla disposizione dell’art. 3 comma 4 lett. d) della Legge regionale dell’Emilia Romagna del 23 giugno 2017 n. 11 (Sostegno all’editoria locale) attualmente in vigore. Il principio sposa inoltre la ‘ratio’ della cosiddetta Legge Severino che, nel caso dei politici, prevede la sospensione dal ruolo per gli amministratori pubblici condannati in primo grado: una norma spesso richiamata dallo stesso Movimento 5 Stelle. Rimane quindi il dubbio su quale sia il reale intendimento del Governo – conclude Paparelli – rispetto ad una legge ampiamente partecipata dalle forze politiche e sociali e sulla quale si sono più volte espressi positivamente sia l’Ordine dei Giornalisti che l’Associazione Stampa Umbra”.