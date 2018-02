Il comitato ternano +Europa si scioglie e nasce una nuova associazione

TERNI – Si scioglie il comitato ternano di +Europa e nasce l’associazione “Cittadini Liberi”. Il “disimpegno” scaturisce dalle modalità di selezione delle candidature nei collegi dell’Umbria per la Lista “+Europa con Emma Bonino” e la successiva presentazione di candidati “paracadutati” da Roma “che – dicono dal comitato – non esprimono affatto le proposte del territorio, hanno determinato, in linea con quanto già annunciato dai Radicali di Perugia, lo scioglimento del Comitato di Terni a sostegno della Lista”.

I promotori e i volontari dello sciolto Comitato hanno, pertanto, deciso di trasferire l’impegno comune profuso in questi mesi costituendo l’Associazione “Cittadini Liberi” che ha come finalità principale quella di organizzare e dare voce a Terni ed in Umbria alla cultura politica liberaldemocratica, radicale ed europeista.

L’Associazione “Cittadini Liberi” ribadisce la condivisione delle tematiche che guidano +Europa e del collegato “Piano Calenda-Bentivoglio per l’Italia delle competenze”, ma si riserva di decidere se e quali iniziative organizzate da altri eventualmente appoggiare ed ha in programma di organizzare in proprio alcuni appuntamenti elettorali a Terni sui temi della democrazia partecipativa e dei fenomeni migratori.

“Lo stato attuale di crisi amministrativa della città – si legge in una nota – sintomo di una crisi più diffusa che interessa il tessuto sociale ed economico ternano, nasce dalla mancanza di una visione culturale condivisa a fondamento delle azioni politiche, nell’ambito della più generale crisi del regionalismo umbro. L’associazione intende quindi offrire un contributo rilevante al riscatto della città e alla richiesta sempre più diffusa di partecipazione democratica attiva”.