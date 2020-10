Il cardinale Bassetti positivo al covid, le sue condizioni sotto costante osservazione

PERUGIA – Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale Italiana, è risultato positivo al tampone per il Covid.

“Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio – comunica la Cei – Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti”.



Da quanto si apprende dal sito “La Voce” il cardinale Bassetti si trova in isolamento domiciliare perché i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero ospedaliero. Ha sintomi molto simili a quelli di una comune influenza stagionale: qualche linea di febbre, insieme a stanchezza e spossatezza. Da ore è stato attivato il tracciamento dei contatti che il cardinale ha avuto in questi ultimi giorni e sono stati già disposti i primi tamponi sui collaboratori più stretti e su alcune persone che l’arcivescovo ha incontrato.

Al cardinale arriva il messaggio di vicinanza dell’arcivescovo Boccardo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra: “I vescovi dell’Umbria si stringono con affetto attorno al cardinale Gualtiero Bassetti e lo accompagnano con la preghiera e l’augurio mentre, in misteriosa solidarietà con tanti ammalati, è chiamato ad affrontare la prova del coronavirus. Ammirati e riconoscenti per il suo prezioso servizio alla chiesa Italiana come presidente della Cei invitano la comunità cristiana a domandare al Signore per lui e per quanti soffrono a causa del Covid-19 il dono della fortezza e della salute”.