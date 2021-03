Il Briccialdi dà il via a “Il filo di Arianna”, concerti in diretta streaming da lunedì 15 marzo

TERNI – In tempo di emergenza Covid, che ha reso impossibile seguire il normale corso delle attività musicali, il Briccialdi non si è fermato. Con la forza e la determinazione che lo caratterizzano, ha proseguito le lezioni a distanza e dal 12 giugno scorso ha riaperto le porte per gli esami, le tesi finali ed ha iniziato il nuovo anno accademico.



In tale contesto, il Briccialdi non ha rinunciato alla consueta stagione di concerti a cura della Consulta studentesca dell’Istituto, che quest’anno ha un titolo particolarmente significativo “Il filo di Arianna” concerti in diretta streaming a partire da lunedì 15 marzo, tutti i lunedì e martedì alle 18.30.



L’iniziativa muove dal desiderio di colmare il vuoto lasciato dalle nostre produzioni e i numerosi eventi solitamente programmati a partire dalla primavera, che quest’anno, a causa dell’emergenza COVID, non ci è stato consentito realizzare.



I concerti verranno su facebook, canale youtube e instagram, e sono resi possibili grazie al contributo della Fondazione Carit. I concerti de “Il filo di Arianna” vogliono essere di ulteriore impulso alla comunicazione e vogliono raccontare un Briccialdi che in questi mesi, pur nelle difficoltà, non ha mai smesso di lavorare, con un grande impegno di tutti: uffici, docenti e allievi.



Il Direttore Marco Gatti esprime “grande soddisfazione per l’energia con cui il Briccialdi ha superato questa ulteriore prova di forza, affrontando le difficoltà legate all’emergenza sanitaria con impegno, serietà e determinazione da parte di tutti: allievi, docenti e personale amministrativo. Il Briccialdi si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la formazione musicale e Istituzione di alto profilo che concorre a qualificare il territorio e la cultura”.