“Il Branco” torna a Terni, sabato sera il live al Mishima

TERNI – Ad un anno dal sold out per la presentazione del disco e dopo il successo al Lanzipalooza 2017, Il Branco ritorna a Terni, città natale dei 3 componenti.

La band, in tour per promuovere il suo primo LP “Non fate caso al sorriso”, farà tappa al Mishima, bissando il release party di febbraio 2017 e portandosi dietro la carica e l’energia che l’ha contraddistinta in più di 80 live in tutta Italia nell’ultimo anno.

Sabato 17 febbraio, nella settimana dell’amore, sulla scia dei festeggiamenti per il patrono della città, San Valentino, Il Branco sarà al Mishima in via del Tribunale 9. Il live è previsto per le 22.