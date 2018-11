Cambio al vertice nel direttivo di Identità Universitaria: Giampaolo Eleuteri è il nuovo presidente regionale. Nel suo primo intervento in questa nuova veste ha voluto “ringraziare il segretario uscente, Beatrice Paolieri, per il lavoro svolto”.

Per Giampaolo Eleuteri è l’occasione di tracciare alcuni dei punti del programma: “Sul percorso intrapreso, vogliamo continuare a portare idee innovative per sostenere gli studenti universitari – dice – I nostri punti di forza riguardano le proposte volte a migliorare le condizioni fatiscenti degli edifici universitari ed il potenziamento degli stessi dal punto di vista informatico e tecnologico. Studieremo iniziative per il miglioramento dei trasporti e dei servizi pubblici anche per chi studia fuori sede e, quindi, per facilitare l’accesso stesso agli atenei. Siamo carichi e pieni di energie e non vediamo l’ora di metterci a lavoro per il bene degli studenti”.