I vigili del fuoco sanificano le strade di Giove e di Castel Giorgio

NARNI – Un docu-film che racconterà in modo diretto le esperienze di volontari e associazioni in campo per dare il proprio contributo in questo periodo di emergenza coronavirus. E’ il progetto di memoria storica progettato dall’associazione Narni360 in collaborazione con la Lidu, la Lega internazionale per i diritti dell’uomo “Anche in questo periodo molto complesso […]