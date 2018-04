I riflettori di “Uno mattina” su Luca Tomio, Leonardo e la Cascata

TERNI – L’intuizione dello storico d’arte Luca Tomio sul disegno di Leonardo torna all’attenzione nazionale. In attesa del convegno organizzato a Firenze dove Tomio esporrà la sua teoria circa il disegno che ritrarrebbe la Cascata delle Marmore, domani mattina sarà Rai Uno ad occuparsi dei suoi studi.

Luca Tomio sarà ospite della trasmissione “Uno mattina” per illustrare la sua teoria. A sopporto della sua scoperta, ci saranno le immagini che una troupe della Rai in settimana ha girato presso il parco della Cascata delle Marmore ed in particolare alla Specola, l’area individuata quale punto di osservazione di Leonardo per la realizzazione del disegno, per effettuare le riprese. L’appuntamento è per domani alle 9.30 su Rai uno.

Una vetrina sicuramente d’eccezione in vista dell’appuntamento scientifico di Firenze. Il 16 maggio nel salone d’arte e del restauro di Firenze, Luca Tomio parlerà del “5 maggio 1473 Leonardo da Vinci nei dintorni di Terni” alla presenza di un parterre di qualificati studiosi a livello nazionale e internazionale. A introdurre l’incontro, a cui parteciperanno Umberto Tombari, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Luigi Carlini presidente della fondazione Carit, Federico Bona Galvagno, magistrato del tribunale di Terni, Fabio Paparelli, vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria, e Federico Brizi, ex vice presidente del consiglio comunale di Terni, ci sarà Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle Arti del disegno.

Ad anticipare Tomio, la relazione di Francesco Scoppola, direttore generale educazione e Ricerca del Mibact che parlerà di “Ognidove”.

Dopo Tomio, sarà la volta del direttore del Museo Ideale Leonardo d Vinci, Alessandro Vezzosi con una relazione sul tema “Vero o impossibile: salviamo Leonardo e la sua Toscana”. Quindi parlerà Antonio Paolucci, già direttore dei Musei Vaticani e Marzia Faietti, coordinatrice della divisione educazione e ricerca e del gabinetto dei disegni e delle stampe delle Gallerie degli Uffizi.