I carabinieri scoprono una trappola per catturare gli animali, nei guai un 72enne ternano

TERNI – I carabinieri forestali hanno sequestrato una gabbia/trappola per la cattura della fauna selvatica a Collestatte Piano. La trappola era stata posta su dei sentieri utilizzati dagli animali selvatici a ridosso del fiume Nera nell’area limitrofa al sito industriale dismesso dell’Ex-Viscosa.

La zona è particolarmente frequentata da cinghiali, istrici, tassi e volpi, infatti all’interno della trappola si notavano numerosi aculei di istrice evidentemente catturato in precedenza.

La trappola presentava una chiusura in rete elettrosaldata innescata in modo tale che, grazie ad una pedana basculante posta all’interno e azionata con il calpestio degli animali, si sarebbe chiusa a ghigliottina, lasciando intrappolata la fauna.

Dopo accurate indagini anche con l’ausilio di telecamere, i militari sono riusciti a identificare l’autore del reato, un ternano di 72enne di Terni, che è stato denunciato per caccia con mezzi non consentiti, in periodo di divieto generale e all’interno di un’area protetta regionale, nonché per tentato furto venatorio. L’uomo rischia la pena dell’arresto fino a un anno e sei mesi, un’ammenda fino a € 17.000, oltre alla reclusione fino a 6 anni e alla multa fino a € 1.032 .