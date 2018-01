I carabinieri di Narni scalo recuperano i fucili rubati a Terni

NARNI – I carabinieri di Narni scalo hanno recuperato le armi rubate qualche giorno fa a Terni, in un’abitazione di Collescipoli. Durante i controlli delle aree più periferiche del territorio, i militari hanno rinvenuto, in un fondo agricolo ubicato in zona San Liberato, un armadio metallico blindato con ancora all’interno dei fucili da caccia. Le armi in questione erano quelle mancanti che costituivano il bottino, già in parte recuperato sempre dall’Arma,.

L’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Giove, invece, ha sorpreso, in flagranza di reato, un giovane straniero di origine marocchina mentre stava asportando del ferro dalla locale isola ecologica caricandolo sul proprio furgone. La refurtiva è stata quindi interamente recuperata e restituita alla società Cosp che gestisce l’impianto e l’uomo veniva denunciato in stato di libertà per furto aggravato.