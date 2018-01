“Home care premium funziona”, a Narni assistiti 86 utenti in un anno

NARNI – Sono stati 86 nel 2017 gli utenti assistiti con il progetto nazionale Home care premium di cui il Comune di Narni è capofila per la Zona sociale 11. Lo rende noto l’assessore comunale ai servizi sociali che fornisce i dati dell’anno appena trascorso ed annuncia il riconoscimento ottenuto con l’indagine di customer satisfaction condotta trimestralmente fra i cittadini dalla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza dell’Inps per misurare il gradimento degli utenti circa l’operato degli ambiti territoriali in merito al progetto. L’assessore esprime soddisfazione per l’ottenimento del massimo gradimento e parla di trend in continua crescita dall’avvio del programma.

Secondo l’amministrazione Home care premium si candida ad essere sempre di più un importante servizio rivolto alle persone non autosufficienti, nell’ottica costante di evitare l’istituzionalizzazione e sostenere allo stesso tempo le famiglie nel duro compito dell’assistenza. Il risultato si inserisce inoltre, riferisce sempre l’assessore, nel contesto umbro dove la Regione è risultata essere quella con l’indice di gradimento migliore a livello nazionale.

Attivo dal 2015, Home care premium si caratterizza per due tipologie di prestazione: L’erogazione da parte dell’Inps di contributi economici per le spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare e prestazioni integrative (assistenza domiciliare ed erogazione di ausili), attivate dagli uffici territoriali di cittadinanza.