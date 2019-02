Grave infortunio sul lavoro a Dunarobba. I sindacati proclamano 2 ore di sciopero

TERNI – Un operaio della Fornaci Briziarelli di Marsciano ha riportato lesioni gravissime a una mano in un incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio di oggi nell’impianto di Dunarobba.

Soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni dove è ricoverato.

Al momento le dinamiche e le eventuali responsabilità riguardo l’accaduto sono al vaglio dell’autorità preposte, mentre le condizioni del lavoratore risultano serie.

A darne notizia sono i sindacati di Fillea, Filca e Feneal Umbria, che sottolineano l’attualità del grido di allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali, affinché il confronto serrato tra le parti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non sia sacrificato sull’altare di una crisi certamente epocale, ma che non può spingere a porre in secondo piano la salute e l’integrità psico-fisica delle maestranze.

“L’aumento dei carichi di lavoro, dello stress correlato, la modifica delle turnazioni, etc., tutte misure adottate nello sforzo di far quadrare conti che non tornano, facendo leva spesso sulla necessità di mantenere intatti i livelli occupazionali – dicono – non può e non deve determinare un abbassamento del livello di attenzione rispetto alla questione sicurezza.

Grande è la responsabilità su questo fronte, di chi negli anni passati come nell’attualità, si ostina a non adottare misure e piani industriali che diano respiro e producano un rilancio delle attività produttive del nostro paese, soprattutto del comparto edilizio e dei settori ad esso collegati, storicamente motore dell’economia italiana, preferendo prodigarsi in misure propagandistiche e fini a se stesse”.

I sindacati chiedono l’immediata convocazione di un tavolo da parte dell’azienda, per affrontare gli aspetti legati al grave infortunio di oggi e più in generale aprire un’approfondita discussione su tutti gli aspetti e le criticità che oggi possono costituire minaccia per la salute e la sicurezza di chi opera nell’impianto FBM di Dunarobba.

I sindacati hanno proclamato anche due ore di sciopero a fine turno per tutti i turni a partire dal turno di notte odierno (inizio 23,20 del 01 febbraio 2019) e fino al turno pomeridiano del 02 febbraio compreso (17,20-23,20 compreso).