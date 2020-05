Gli studenti dell’Allievi-Sangallo di Terni sul podio della chimica

TERNI – Il Dipartimento di Chimica e l’intero istituto “Allievi-Sangallo” elogiano il lavoro e i risultati conseguiti dai nostri ragazzi alla competizione “i Giochi della Chimica”. Recentemente tale manifestazione e le conseguenti Olimpiadi sono state inserite dal MIUR fra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti.

La scuola ha da sempre preso parte alla gara organizzata dalla Società Chimica Italiana (SCI), la quale ogni anno invita a partecipare gli allievi delle Scuole secondarie di II grado più versati nel campo delle discipline chimiche.

Per l’edizione 2019/2020, la regione Umbria ha aderito all’iniziativa con 15

istituti e 201 alunni. I futuri chimici dell’ITT, suddivisi per biennio e triennio (categorie A e C), opportunamente selezionati dai docenti di indirizzo, secondo criteri rigorosi, hanno partecipato alla fase regionale del concorso rispondendo a 40 items a risposta multipla in 100 minuti. Gli alunni hanno affrontato questa sfida con serietà e grinta anche frequentando i corsi propedeutici tenuti dagli insegnanti delle discipline chimiche del nostro istituto.



Quest’anno, a causa della pandemia da SARS-CoV-2, le finali regionali si

sono svolte in data 16 maggio in modalità online. Le prove, contenenti

quesiti comuni a livello nazionale, hanno avuto inizio simultaneamente in

tutta Italia. Tra i primi dieci classifcati nella categoria C, spiccano i

nominativi degli alunni delle classi IV e V sezione AC dell’“Allievi-Sangallo”.

Tra i migliori risultati vi sono quelli dei seguenti discenti:

2° Mammini Davide

3° Mannu Mattia

4° Falcinelli Alex

5° Montagnoli Cristian

10° Paiella Sara



Ad ulteriore conferma dell’impegno profuso e dei risultati conseguiti, gli

studenti Mammini e Mannu saranno premiati con un diploma di Merito dal

prof. Luigi Vaccaro, Presidente della Società chimica sezione Umbria. In

questo momento particolarmente difficile per i giovani, il senso di

responsabilità, lo spirito di sacrificio e il desiderio di conoscenza con cui i

nostri ragazzi hanno affrontato la preparazione e la conseguente

competizione possono essere di sprone per le fasce più deboli e demotivate. L’esito della manifestazione riempie di orgoglio e soddisfazione

la Dirigenza e tutta la comunità scolastica.