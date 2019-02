Gli ritirano la patente dopo un incidente e scoprono che è falsa: multa da 5mila euro

TERNI – Un trentenne originario di Santo Domingo è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale per aver utilizzato una patente di guida falsa. L’uomo, nei giorni scorsi, era rimasto coinvolto in un incidente stradale e gli agenti gli avevano ritirato la patente poiché a seguito del sinistro vi erano stati dei feriti. Successivi accertamenti svolti presso il Comando di Corso del Popolo con apposita strumentazione hanno permesso di appurare che la patente era in realtà falsa. Il documento è stato sequestrato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre all’uomo è stata contesta una violazione amministrativa da 5000 euro per guida senza patente. Il documento, riferiscono gli agenti, era talmente accurato che, circa un anno fa, aveva tratto in inganno anche altre forze di polizia che lo avevano scambiato per autentico.