Giù il sipario sul Narni Comics: l’edizione 2019 incassa un altro successo

NARNI – Si è conclusa oggi l’edizione 2019 di Narni Comics, la rassegna di fumetti che si svolge al centro storico di Narni. Molte le novità di quest’anno che hanno affiancato alla consolidata Artist Alley la presenza di case editrici e collettivi composti da giovani artisti. Le realtà romane Acid Free e BlackBoard saranno in fiera con i loro più recenti lavori, Daltonica e 404, a dark web story.

NuPress ha portato l’ultimo numero di Mr. Nishikawa e Gli Ultracani hanno presentato il loro Grossi Guaiti a Chinatown. Presenta anche la casa editrice fiorentina Tatai Lab con Lumina, GG e Shuricat. Prankster Comics è tornato anche quest’anno con le novità Black Steam e Shadowplay. Come sempre ha avuto uno spazio anche Fumo di China, magazine di approfondimento sul mondo della Nona Arte. Sul fronte mostre da rimarcare le tavole di Zagor le origini di Valerio Piccioni e Maurizio di Vincenzo, quelle di Shuricat, opera di Sara Rossi, e quelle di Dylan Dog – Sotterranei da incubo, di Maurizio Di Vincenzo.

Numerosi gli incontri e i workshop con Sante Mazzei, Fiorenzo Delle Rupi e Andrea Laprovitera.

Sul fronte giochi presenti le associazioni di gaming La Tana dei Goblin e Il Clan del Carro e oggi si è tenuto un torneo del gioco X-Wing Miniatures.

Sull’evento l’assessore alla cultura Lorenzo Lucarelli ha dichiarato che: “Il Narni Comics è ormai una realtà consolidata che cresce di anno in anno sia in numero di artisti di livello nazionale presenti, sia in numero di visitatori.

E’ un’altra conferma dell’attrattività di Narni che da aprile fino a fine settembre presenta una serie di eventi, manifestazioni ed iniziative che per numero e qualità la pongono fra le prime in Umbria e non solo. E’ davvero stimolante pensare che una città relativamente piccola come la nostra riesca a fare da punto di riferimento per tanti eventi dalla Corsa all’Anello al Narnia Festival, da Luci della Ribalta alle Vie del Cinema, dalla Rivincita e Narni Comics solo per citare le più importanti, ma ce ne sono tante altre che mettono in risalto la nostra realtà ed attraggono turisti da tutta Italia.

L’amministrazione fa la sua parte di competenza, dando sostegno a tutte le manifestazioni ed avendo già avviato l’iter burocratico per Leolandia e per i bandi di gestione di Palazzo dei Priori, Rocca, Museo e teatro comunale. L’obiettivo è mettere a sistema il patrimonio per consentire ai privati di valorizzarlo dal punto di vista gestionale e turistico”.

Fotogallery di Veronica Ruggiero