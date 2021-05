Giro d’Italia: a Foligno vince Sagan in volata. Le foto della carovana rosa

Decima tappa oggi del Giro d’Italia con arrivo a Foligno. Vince Sagan in volata lasciando dietro di lui Gaviria e Cimolai. “Oggi finalmente sono riuscito a vincere, ringrazio tutta la squadra che va sempre al 100% per me”: ha commentato Sagan ai microfoni del “Processo alla tappa”. “Quando si va forte tutto il giorno per me è meglio, è più difficile quando si va lenti nei primi 150 chilometri”, ha aggiunto il corridore della Bora, neo maglia Ciclamino, parlando della sua possibilità di avere la meglio sui velocisti.

Dal punto di vista del “colore”, invece c’è da dire che la carovana rosa anche questa volta ha richiamato numerosi appassionati e sostenitori che hanno atteso il passaggio dei ciclisti lungo il percorso, ad Arrone, lungo la Flaminia, sul valico della Somma e poi a Campello sul Clitunno prima dell’arrivo nella città della Quintana.

Domani giornata di riposo e mercoledì si parte da Perugia per Montepulciano.