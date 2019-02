Giove: rubati altri due semafori. La Provincia sporge denuncia

GIOVE – L’amministrazione provinciale è stata vittima di un altro furto di semafori. Stavolta è successo lungo la SP 31, in un tratto di strada nel comune di Giove, dove i sistemi di regolazione del traffico erano stati installati per motivi di sicurezza. Il fatto è avvenuto la notte scorsa quando ignoti hanno agito indisturbati portando via le apparecchiature. In questo secondo caso i semafori sono stati smontati e sono state rubate solo le parti luminose lasciando in terra le batterie e i supporti.

La Provincia ha sporto denuncia e ha sostituito i due semafori ripristinando le condizioni di sicurezza per ci viaggia. E’ il secondo furto dopo quello subito meno di un mese fa lungo la SP 3 Ter all’altezza di Taizzano di Narni dove furono rubati altri due impianti.