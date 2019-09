TERNI – Da pochi mesi all’ospedale di Terni, per l’esplorazione diagnostica e i prelievi bioptici del cavo pleurico, l’equipe di chirurgia toracica diretta dal prof. Mark Ragusa esegue interventi di video-toracoscopia a paziente sveglio, cioè non intubato ma in sedazione cosciente ed anestesia locale. Tutto questo con notevole riduzione dei rischi per i pazienti, oltre che dei costi […]