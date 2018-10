Giovani truffatori chiedevano l’elemosina: bloccati alla stazione di Terni

TERNI – Nella mattinata di ieri, durante il consueto controllo dei viaggiatori in transito nella stazione di Terni con particolare attenzione al flusso di persone che provengono dalla Capitale, la polfer ha notato due giovani che si aggiravano tra le persone in attesa, con l’apparente intento di vendere foro fazzoletti di carta e stampe di scarso valore e millantando l’appartenenza ad una fantomatica associazione di volontariato, alla quale i proventi sarebbero stati devoluti.

Gli agenti della polizia ferroviaria li hanno identificati: uno è di origini palermitane e l’altro piemontese, entrambi poco più che ventenni, entrambi pluripregiudicati per reati contra il patrimonio e più volte segnalati in quanto soliti perpetrare truffe in danno di ignari cittadini, dei quali viene carpita la buona fede con il pretesto della beneficenza.

I due, peraltro, erano già stati allontanati da altri comuni italiani per le stesse ragioni. I due, accompagnati in questura, sono stati muniti di foglio di via obbligatorio per i rispettivi comuni di residenza con divieto di ritorno a Terni per tre anni.