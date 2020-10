Giovane trovata morta: l’eroina sarebbe stata il regalo per il 18esimo compleanno

AMELIA – Sarà l’autopsia a fugare ogni dubbio sulla morte di Maria Chiara Previtali, la 18enne trovata morta in casa del fidanzato sabato mattina ad Amelia. Nel frattempo procura e carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore di vita della giovane. Dopo l’interrogatorio del ragazzo prende quota la pista della droga.

Secondo quanto ricostruito, la 18enne e il fidanzato sarebbero andati a Roma venerdì, giorno del compleanno di Maria Chiara, dove avrebbero acquistato eroina. Sarebbe stato questo il regalo per il suo 18esimo compleanno.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire al pusher e stanno ricostruendo i pezzi del puzzle della serata che ha preceduto la tragedia.

Intanto per la morte della giovane il fidanzato, 21 anni noto alle forze dell’ordine come assuntore di stupefacenti, è stato iscritto nel registro degli indagati per omissione di soccorso.