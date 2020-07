Less than a minute

Giovane perugina, in vacanza a Mykonos, muore in un incidente stradale

PERUGIA – Tragedia in vacanza. Una ragazza di Perugia di 18 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. Secondo le prime informazioni, la ragazza era in vacanza nell’isola greca con un gruppo di amici. Secondo una prima ricostruzione pare che comitiva fosse a bordo di due jeep aperte che, per cause in corso d’accertamento, sono finite fuori strada precipitando in una scogliera.

Per Carlotta Martellini non c’è stato nulla da fare. Ferita in maniera seria anche un’amica.