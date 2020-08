Giovane incensurato trovato con 13 dosi di cocaina: arrestato dai carabinieri

Less than a minute

4 Less than a minute

CITTA’ DI CASTELLO – I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della compagnia di Città di Castello, d’intesa con i colleghi dell’Aliquota Operativa, hanno arrestato un 27 incensurato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, notata un’autovettura con quattro persone nell’immediata periferia del centro tifernate, ed insospettiti dall’andatura improvvisamente divenuta titubante alla vista della gazzella dei Carabinieri, hanno fermato e controllato l’auto all’interno della quale sono stati identificati quattro giovani, due uomini e due donne, con età tra 19 e 27 anni.

Proprio in virtù della particolare agitazione, gli accertamenti sono proseguiti negli Uffici della Caserma di Città di Castello dove il 27enne, abitante in un comune toscano situato poco oltre il confine, è stato trovato in possesso di 10 grammi circa di cocaina già confezionata in 13 dosi pronte allo smercio, mentre una delle donne, una 23enne abitante nel capoluogo perugino, è stata trovata in possesso di due pezzetti di hashish.

Il 27enne quindi, è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio con udienza direttissima che si volgerà nella giornata di domani, mentre la 23enne è stata segnalata alla prefettura per la detenzione per uso personale.