Giovane evade da una comunità, arrestato dalla polfer di Terni

TERNI – La Polfer di Terni durante i controlli per l’emergenza CoVid-19, ha rintracciato in stazione ed arrestato un 20enne egiziano ricercato dal Tribunale per i Minorenni di Roma.

E’ successo sabato sera, quando gli agenti della Polfer hanno notato in stazione un giovane che si aggirava all’interno dello scalo ferroviario. Immediatamente sottoposto a controllo, oltre a non giustificare la propria presenza in città, non aveva con sé alcun documento che ne comprovasse le generalità. Condotto in ufficio e sottoposto ad accertamenti sull’identità, è emerso che era ricercato per un ordine di carcerazione emesso lo scorso anno dal tribunale per i minorenni di Roma, a seguito di una condanna per reati commessi quando era ancora minorenne.

Il giovane era stato affidato in prova presso una comunità in provincia di Latina da cui si è allontanato arbitrariamente determinando il magistrato a disporre l’immediata carcerazione in caso di rintraccio. La sua avventura si è conclusa nel carcere per i minorenni di Casal del Marmo, dove è stato condotto in nottata.