TERNI – I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti a Carsulae per la ricerca di una ragazza allontanatasi da casa nel primo pomeriggio. La 27enne è stata ritrovata intorno le 16 da una squadra degli stessi vigili all’interno dell’area archeologica in buone condizioni. Sul posto anche i carabinieri di Acquasparta e Terni ed un equipaggio del 118 per verificare le effettive condizioni della ragazza.