Giorno della Memoria: il prefetto di Terni consegna le medaglie d’onore alla memoria di ex internati

TERNI – Conservare e coltivare la memoria di eventi e momenti tragici della nostra storia e riaffermare quei valori di dignità, uguaglianza e libertà di ogni essere umano. È soprattutto questo il senso delle manifestazioni dedicate al Giorno della Memoria.

Un’importanza che diventa ancora più rilevante in un momento, come quello attuale, anche se il permanere dell’emergenza da Covid-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale comportano necessariamente limitazioni sulla organizzazione di iniziative celebrative del “Giorno della Memoria”.

Tuttavia, il prefetto Emilio Dario Sensi intende rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto e a coloro che hanno subìto la deportazione, la prigionia e la morte, e ricordare quel tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa consegnando sette medaglie d’onore – concesse dal Presidente della Repubblica – a deportati della provincia nei campi nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale.

“Tali medaglie sono un piccolo segno della nostra profonda riconoscenza ed un risarcimento morale per le terribili prove patite dai nostri connazionali, sottoposti a violenze ed umiliazioni, a durissime condizioni di segregazione, al lavoro coatto in condizioni di tragica, disumana drammaticità”– afferma il Prefetto nel ricordare le sofferenze subite dagli internati – “Alla memoria dei militari italiani deportati nei lager nazisti dopo l’8 settembre, rivolgo, pertanto, un pensiero riconoscente per il loro netto e coraggioso rifiuto di servire il nemico tedesco”.

Gli insigniti, tutti militari internati, sono Gino Celati, Carlo Tissi, Demo Filiberti, Bruno Gentili, Luigi Alberici, Olivo Varazzi e Giovanni Manciati.

Le medaglie saranno consegnate, alla memoria, ai familiari degli insigniti, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di residenza. La consegna avrà luogo in Prefettura per i residenti a Terni e presso la Sala Consiliare dei Comuni di Narni, Amelia e Orvieto per i residenti in quei Comuni.