Giorno del Ricordo,a Terni le iniziative per le vittime delle foibe

TERNI – Il sindaco Leonardo Latini, insieme al prefetto Dario Emilio Sensi e al questore Roberto Massucci, ha deposto stamattina una corona sotto la targa di via Vittime delle Foibe.

La cerimonia, in forma ristretta a causa della normativa per il contenimento del Covid, si è svolta in occasione del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale per conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra. Le bandiere di palazzo Spada sono state ammainate a mezz’asta e, già da ieri sera, la facciata di Palazzo Spada è stata illuminata con i colori della bandiera italiana.

La Biblioteca comunale di Terni (Bct) ha allestito una vetrina visibile da piazza della Repubblica dedicata al Giorno del Ricordo, una bibliografia e una sitografia consultabili sul proprio sito web.



Sempre nella mattinata di oggi il sindaco Latini ha preso parte alla cerimonia organizzata dalla Questura di Terni all’interno del Parco della Passeggiata in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’ultimo Questore di Fiume, Giovanni Palatucci, morto nel campo di concentramento di Dachau, il 10 febbraio 1945, riconosciuto “Giusto fra le Nazioni”, Medaglia d’Oro al Merito Civile, perché opponendosi alle leggi razziali, sacrificò la propria vita per salvare migliaia di ebrei dalla deportazione. Palatucci è stato anche provlamato “Servo di Dio” dalla Chiesa cattolica.