Giornata mondiale contro l’epilessia, l’istituto Serafico si illumina di viola

La Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), l’Istituto Serafico di Assisi e l’Azienda ospedaliera di Terni sono tornati ad incontrarsi per approfondire, in un convegno, quegli aspetti clinici e farmacologici utili ad effettuare ulteriori protocolli di ricerca e orientare le scelte terapeutiche delle persone affette da epilessia e da autismo.

Il convegno “Autismo ed epilessia: due facce della stessa medaglia?“, che si è svolto la mattina del 10 febbraio all’Istituto Serafico di Assisi, è stato organizzato dal dottor Domenico Frondizi, in qualità di consigliere regionale LICE Umbria, oltre che responsabile della struttura di Neurofisiopatologia dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e consulente neurologo presso lo stesso Istituto Serafico di Assisi, dal professor Sandro Elisei, direttore sanitario del Serafico di Assisi, e dalla dottoressa Chiara Bedetti sempre del Serafico. Intanto, già dal 9 febbraio e per tutta la serata del 10 febbraio, in rappresentanza della regione Umbria, il Serafico si è illuminato di viola, il colore scelto per celebrare la giornata mondiale contro l’epilessia.

L’evento al Serafico di Assisi ha il patrocinio dell’Azienda ospedaliera di Terni anche in considerazione della collaborazione in essere tra le due strutture per la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici facilitati riservati ai pazienti con disabilità motoria e complessa, che viene garantita attraverso il servizio multidisciplinare CAD-DAMA, vale a dire il Centro Accoglienza Disabilità inserito nel network nazionale del DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance).