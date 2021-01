Gino Venturi (Uil): “Serve un nuovo ospedale per Terni. E’ ora di unire le forze e fare sul serio”

TERNI – “La realizzazione di un nuovo ospedale a Terni è essenziale sul versante sanitario ma fare in fretta senza perdere altro tempo è vitale anche sul versante economico per un territorio in grave declino”.

E’ quanto sostiene Gino Venturi, segretario generale della Uil di Terni, che sottolinea come “nel 2020 in Provincia di Terni, rispetto all’anno precedente, sono state lavorate in edilizia ben 359.678 ore in meno ( da 2.282.420 a 1.922.742) con una diminuzione del 15,76%. Sono sparite, stando alle iscrizioni alla Cassa Edile, ben 27 imprese (da 424 a 397) con una perdita della massa salari di addirittura 3.636.577 euro.

Cifra da far tremare i polsi – aggiunge Venturi – e che si aggiunge purtroppo ad un calo costante avuto già negli anni precedenti. Eppure tutto questo rischia di passare inosservato perché i lavori in edilizia, a differenza delle grandi fabbriche, sono frammentati sul territorio e i licenziamenti suscitano per questo meno clamore”.

Il segretario della Uil di Terni dopo aver osservato che “la ricaduta è pesantissima su tutta l’economia del territorio con ripercussioni ampie, dal commercio agli affitti ai servizi e persino sulle tasse comunali”, sostiene che “la costruzione di un nuovo ospedale a Terni sarebbe un buon investimento anche per l’intera Regione consentendo, con la sua capacità attrattiva specie sul Lazio, di far tornare positivo il saldo di mobilità sanitario regionale dopo i pessimi dati del 2018 e 2019”.

“Né, del resto, sarebbe un buon investimento limitarsi a mettere costose pezze alla struttura attuale che la migliorerebbero certo ma non la renderebbero mai adeguata alle moderne esigenze – dice Venturi – E’ evidente che la costruzione di un nuovo ospedale con un investimento di certo non inferiore ai 100 milioni rappresenterebbe una bella boccata di ossigeno per l’economia del nostro territorio.

Nella consapevolezza che sono certo indispensabili nell’immediato gli ammortizzatori sociali ma tuttavia sono invece gli investimenti la prima leva dell’economia fornendo risposte concrete, solide e lungimiranti per il lavoro. Servono dunque investimenti, non chiacchiere. E proprio la sanità, anche alla luce degli insegnamenti della pandemia, deve essere una delle fondamenta nell’opera di ricostruzione economica e sociale del nostro Paese.



Anche per questo è ora di mettere da parte i tanti distinguo sulla costruzione del nuovo ospedale e scrivere finalmente, senza indugi, nero su bianco che si fa realmente – esorta Gino Venturi – Insomma, bisogna che si faccia subito il Piano Sanitario Regionale inserendovi anche la costruzione del nuovo ospedale di Terni. Il resto, per ora, rischia di essere solo chiacchiere su cui poi si inseriscono coloro che non vedono di buon occhio investimenti nel sud dell’Umbria. E sono tanti.



E’ importante certo che si discuta, magari non come guelfi e ghibellini ma con animo pragmatico, su dove realizzarlo. A Maratta o nei pressi dell’attuale nosocomio. E’ certo importantissimo anche discutere se finanziarlo tutto con soldi pubblici o se invece far ricorso al project financing. Anzi su questi temi andrebbe sviluppata una seria discussione cittadina, ma in tempi rapidi. Ma soprattutto solo dopo, almeno un minuto

dopo, aver scritto nero su bianco che si fa”.

Gino Venturi insiste sul fatto che “E’ ora il momento di fare squadra perché sia finalmente partorito il Piano Sanitario Regionale inserendovi la costruzione del nuovo ospedale di Terni. Sarebbe imperdonabile ora dividersi su qualcosa che ancora non esiste. E che rischia di non esserci o di esserci in tempi biblici. Solo dopo si dovrà necessariamente fare attenta valutazione anche in termini urbanistici sull’ubicazione e l’analisi della mobilità, dei flussi veicolari dei necessari parcheggi, sui tempi di realizzazione, sui finanziamenti, ecc…



In questa fase risulterebbe persino stucchevole poi la diatriba politica sulle

responsabilità, tra quelli di prima e quelli adesso. E’ invece il momento che la città, con in testa le Istituzioni, sostenga compatta i consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza perché facciano pienamente la loro parte, anteponendo a tutto l’interesse del territorio. Chi ci rappresenta, nei diversi

ruoli, deve essere all’altezza, ma va anche sostenuto e sorretto da tutta la città. Poi, solo poi, si dovrà discutere del resto.



Quindi occorre in tempi più che rapidi: