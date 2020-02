Germanico, la mostra ad Amelia prorogata fino al 24 maggio

AMELIA – Dal 10 ottobre 2019 giorno dell’inaugurazione, sono stati 3507 i visitatori che hanno apprezzato la mostra installazione “Germanico Cesare… a un passo dall’Impero”, allestita presso il Museo archeologico di Amelia.

Partendo da questo risultato e sollecitati dalle numerose richieste di proroga, il Comitato Nazionale per le celebrazioni del Bimillenario della morte di Germanico ed il Comune di Amelia hanno deciso di prolungare l’evento così da dare possibilità, a chi ancora non ne avesse avuta, di visitarla.

È stato scelto il 24 maggio, data di nascita di Germanico, per chiudere un anno che proprio in questo giorno, nel 2019, dava l’avvio con un Convegno internazionale alle celebrazioni del Bimillenario.

Questa proroga, possibile grazie ad un ulteriore contributo del MIBACT, non è solo frutto della riflessione sui numeri, che dimostrano il raggiungimento di un obiettivo comune, ma è stata fortemente voluta anche per chiudere un ciclo all’interno del quale troveranno posto altri eventi, come la pubblicazione degli atti del Convegno, la premiazione degli Istituti scolastici partecipanti al concorso a loro riservato ed altre manifestazioni dedicate alla figura di Germanico.

L’orario di apertura della mostra sarà dal giovedì al lunedì inclusi i festivi (chiuso il martedì e mercoledì):

febbraio-marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30;

aprile-maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

www.bimillenariogermanico.it