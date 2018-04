Gabriella Carlucci presenta: “Amarilla appunti di un viaggio a sei zampe”

TERNI – Il legame di un uomo con la sua terra, il vincolo indissolubile che lo unisce alla famiglia e ai suoi tre cani. Un viaggio tra terra e cielo, tra passioni e amore, boschi incantati e spazi senza tempo, alla ricerca del senso della vita vista attraverso gli occhi di un amico a quattro zampe. Perché loro, i cani, l’hanno già trovato… e sanno come mostrarcelo.

“Loro sanno già tutto!”

Ecco alcune istantanee del libro “Amarilla, appunti di un viaggio a sei zampe” scritto da Emanuele Grandi che sarà presentato domenica 22 aprile alle ore 16,30 al teatro Secci di Terni alla presenza di Gabriella Carlucci. Il libro, edito da Morphema è un vero e proprio caso letterario dell’anno al punto da essere stato al primo posto tra i testi più venduti nelle piattaforme di Amazon e Ibs.

A scrivere il libro ha pensato Emanuele Grandi, originario di Prato, che quelli della Morphema hanno intercettato sul web. Grandi racconta la storia di tre labrador, incentrandola in modo particolare su Amarilla che attualmente ha tredici anni: “Il libro nasce come una serie di racconti scritti per lei con lei e insieme a lei durante le passeggiate racchiuse, racconti che per tanto tempo ho lasciato in un cassetto fino all’incontro con l’editore Fabio Lanfiuti Baldi e sua moglie”.

E Morphema non si è lasciata sfuggire l’occasione perché i racconti sono piaciuti in quanto realistici, in grado di regalare emozioni in chi li legge. “Fondamentalmente però –sottolinea Emanuele Grandi- è una storia d’amore”.

E domenica a raccontare questa storia d’amore oltre all’autore, l’editore, il cane Amarilla e Gabriella Carlucci, saranno presenti Silvia Colantoni, educatrice cinofila, Claudia Cimarelli, presidente dell’associazione Donna Giuliana. Al termine della presentazione verrò offerto un aperitivo. L’ingresso è libero.